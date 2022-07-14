Врятувало 10 хвилин: Олег Скрипка їхав на зустріч у центр Вінниці, куди влучила ворожа ракета

Так, сьогодні, 14 липня, у в центр міста поцілили ворожі ракети. Як повідомила ДСНС о 16:35, кількість загиблих знову зросла - до 21 особи, з них 3 дитини. За медичною допомогою, за останніми даними, звернулася 91 особа.

Як розповів музикант на сторінці у Facebook, він з командою саме їхав у центр на зустріч з організаторами концертів. Артисти дивом врятувались, оскільки вибухи сталися за 10 хвилин до того, як вони мали бути на місці.

"Ми мали зустріч із організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу. Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх "рятівної спецоперації" – 20 загиблих та 90 поранених. Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний" та частково зруйнували медично-діагностичний центр. Світла пам’ять всім загиблим... Не забудемо, ніколи..." – написав Скрипка.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua розповіла все, що відомо на цей момент про російську терористичну атаку по Вінниці. Рятувальники шукають 42 людини, з якими втратився зв'язок після ракетних ударів. Пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

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