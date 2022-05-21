Врятував близько пів сотні людей з-під обстрілів: на Волині попрощалися з Героєм Тарасом Свистаком

Врятував близько пів сотні людей з-під обстрілів: на Волині попрощалися з Героєм Тарасом Свистаком

Тарас Свистак загинув ще 16 травня під час артилерійського обстрілу. Ціною власного життя йому вдалося винести з поля бою своїх поранених побратимів. Нещодавно боєць 14-ї окремої механізованої бригади отримав звання капітана, однак відсвяткувати це разом зі своєю родиною чоловік не встиг.

Навчався Тарас у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На офіційній сторінці закладу у мережі Facebook зазначили: "У боях з підступним ворогом Тарас Свистак завжди був непохитним, мужнім та хоробрим. Неодноразово заохочувався командуванням 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за якісне виконання бойових завдань… Тарас був прекрасною людиною та відмінним артилеристом! Не пробачимо ворогові та помстимося!".

Волинянин Тарас Свистак відбув у зону проведення операції Об’єднаних сил одразу по завершенню навчання у Національна... Опубліковано Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Пʼятниця, 20 травня 2022 р.

Одразу після закінчення навчання відбув у зону проведення ООС. Побратими розповіли, що Тарас ціною власного життя з пораненням вивіз з-під обстрілів мінімум 45 захисників. За їхніми словами, він перед загибеллю двічі їздив під обстріли по хлопців. У той час чоловік сам мав поранення - права рука повністю не функціонувала.

В останню путь Героя проводжали усім селом Садів Торчинської громади. Сільський голова Юрій Кревський на похоронах зазначив, що в честь Тараса Свистака хочуть назвати одну із вулиць. Також завуч сільської школи Віктор Ящук повідомив, що організація "Козацька республіка", яка вже функціонує 21 рік в Садівському ліцеї, матиме назву "імені Тараса Свистака".

У Героя залишились дружина і маленький син.

Допомогти родині Тараса Свистака - дружині Андріані з маленьким сином - 5168 7554 3298 9289.

Фото: Наталія Тарковська

Фото: Наталія Тарковська

Фото: Наталія Тарковська

Фото: Наталія Тарковська

Фото: Наталія Тарковська

Фото: Наталія Тарковська

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