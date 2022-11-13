Врятувався від снаряду і з перебитими ногами йшов за допомогою: історія дивовижного порятунку бійця на Донеччині

Микола дивом встигнув вистрибнути з окопа, в який поцілив ворожий снаряд - скривавлений, під обстрілом дочекався допомоги, а потім півтора кілометра йшов під постійним вогнем з перебитими ногами, йдеться в ТСН.

Зараз боєць після складної операції оговтується у лікарні Дніпра і запевняє, що вижив лише дивом. Їхні позиції на Донеччині окупанти просто поливали вогнем. По окопах цілилися за допомогою дронів.

“Я вважаю, що це Божа рука і врятувала, інтуїція. Розумієте, як воно спрацьовує? Ти не чуєш виходу, ти почуєш “фіууу” - дві секунди. І ось я чую цей звук і я розумію, що зараз він упаде прямо сюди. Я різко кинувся праворуч”, - пригадує Микола.

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Його побратима вбило, Миколі уразило ноги і він сам наклав собі турнікети. Тоді довго чекав на допомогу: побратими не могли забрати його через шквальний вогонь. “Піднімають і на ношах одразу рвуться ручки. Далі ми пішки півтора кілометра йшли. Тільки-но ми пішли, прилетів квадрокоптер. Він завис над нами та почав коригувати вогонь мінометів. Там вирви, ии падаємо, поки встанемо, поки зберемося”, - розповідає боєць.

Переконаний, від загибелі врятувала інтуїція. Скривавлений він наче відчував, де ховатися від ворожого дрона. За кілька годин таки вийшли на точку евакуації. Микола певен, від втрати ніг його вберегло знання тактичної медицини.

Вже у Дніпрі медики прооперували розбиті ноги. Ушкодження було настільки тяжким, що довелося пересаджувати шкіру. “Дуже великий дефект від поранення, тому пошити його звичайним способом неможливо. Тому потрібно, щоб цей дефект закрився і зажив досить добре. Щоб не було відторгнення тканини, щоб воно адекватно загоїлося, тому що самостійно воно б практично ніколи не зажило”, - пояснюють лікарі.

Військові розповіли про неймовірні порятунки в запеклих боях на Донеччині

Сюди постійно доправляють поранених захисників з Донеччини, де ситуація геть непроста, але наші військові дають ворогові відсіч, розповідає поранений Олександр. “На тому Бахмуті чи золото зарито, чи я не знаю. Там і кадировці, і вагнерівці, зона їхня вся. А мобіки - то так. Без кінця, без перестанку - бух, бух, бух, бух. Поскріше б їх прогнать, або загнать”, - сміється боєць.

Бійці відновлюють сили та прагнуть повернутися на передову. Утім, у деяких випадках, кажуть лікарі, після тяжких поранень на їхнє одужання та реабілітацію підуть місяці.

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