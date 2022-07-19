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Врятуй Миколаївщину від обстрілів: Кім опублікував інструкцію, як "здати" зрадника та отримати $100

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Врятуй Миколаївщину від обстрілів: Кім опублікував інструкцію, як "здати" зрадника та отримати $100

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У Миколаївській області платитимуть по $100 свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів.

Для цього потрібно подати інформацію на електронну пошту, вказати імена зрадників та їхню адресу. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Кім наголосив, що це допоможе врятувати Миколаївську область від постійних ракетних обстрілів з боку російських окупантів. 

"Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових рф та допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку - 100otkima@gmail.com", - наголосив Кім. 

Щоб повідомити про корегувальника вогню потрібно виконати такі дії: 

  1. ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця перебування або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).
  2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ. 
  3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин. Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі $100.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім платитиме по $100 тим українцям, які повідомлятимуть про корегувальників ракетних ударів РФ. Росіяни ж своїм інформаторам сплачують по 1000-1500 грн. Цих колаборантів згодом затримують. 

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