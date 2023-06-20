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Врятує життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових на Бахмутському напрямку

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Врятує життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових на Бахмутському напрямку

Терміновий збір на авто для військових на Бахмутському напрямку / Фото: ТСН.ua

Оголошуємо терміновий збір на авто для військових ЗСУ, які боронять нас на Бахмутському напрямку. Ціль: 200 000 грн.

Оголошуємо терміновий збір для військових ЗСУ, які боронять Україну на Бахмутському напрямку. Захисникам зі 141-ї окремої стрілецької бригади, 421-го окремого стрілецького батальйону, 1 роти, 2 взводу необхідна машина для виконання бойових завдань. 

Ціль: 200 000 гривень. Сума велика, але без вашої допомоги ніяк.

Військовим, які щодня захищають нас, важко без авто. Вони змушені носити все на собі, а це життя. Особливо важко зараз, коли інтенсивність боїв висока, йде наступ наших захисників на Бахмутському напрямку. Машина допоможе зберегти життя наших воїнів. 

Кожен донат - це маленький крок до нашої спільної перемоги. Давайте разом прикладемо максимум зусиль, адже наші захисники це роблять щодня заради нас і нашого майбутнього. Не будьте байдужими, долучайтеся. 

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/61WCJ1RYh1

Номер картки банки - 5375 4112 0670 0812

Картка Приват - 5168752088103109.

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Перегляди
1084
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