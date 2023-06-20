Врятує життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових на Бахмутському напрямку

Оголошуємо терміновий збір на авто для військових ЗСУ, які боронять нас на Бахмутському напрямку. Ціль: 200 000 грн.

Оголошуємо терміновий збір для військових ЗСУ, які боронять Україну на Бахмутському напрямку. Захисникам зі 141-ї окремої стрілецької бригади, 421-го окремого стрілецького батальйону, 1 роти, 2 взводу необхідна машина для виконання бойових завдань.

Ціль: 200 000 гривень. Сума велика, але без вашої допомоги ніяк.

Військовим, які щодня захищають нас, важко без авто. Вони змушені носити все на собі, а це життя. Особливо важко зараз, коли інтенсивність боїв висока, йде наступ наших захисників на Бахмутському напрямку. Машина допоможе зберегти життя наших воїнів.

Кожен донат - це маленький крок до нашої спільної перемоги. Давайте разом прикладемо максимум зусиль, адже наші захисники це роблять щодня заради нас і нашого майбутнього. Не будьте байдужими, долучайтеся.

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Номер картки банки - 5375 4112 0670 0812

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