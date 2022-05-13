"Врятуйте цивільних та військових з "Азовсталі": експрезиденти України звернулись до світових лідерів

Експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулись до світових лідерів.
Колишні українські президенти просять врятувати життя цивільним та військовим на "Азовсталі".
Звернення у соціальних мережах опублікував експрезидент України Віктор Ющенко.
Українські президенти звернулись до держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Вони просять допомогти врятувати життя цивільних та військових, які зараз перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі під постійними обстрілами російських окупантів.
"Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів. Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні", - йдеться у зверненні президентів.
Там також зазначили, що зараз росіяни влаштовують криваву розправу над сміливими захисниками, які відмовились здаватись та зраджувати Україну.
"Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу", - наголосили експрезиденти.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий до діалогу з російським диктором Володимиром Путіним.
Читайте також:
- Під час окупації села під Харковом росіяни обстріляли дім з танка: людей закопали на подвір'ї (фото,відео)
- "Комбат-єб*нат": російський військовий розповів дружині про звірячі накази командування (відео)
- Війна Росії проти України: день 79, текстовий онлайн усіх подій