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"Врятуйте цивільних та військових з "Азовсталі": експрезиденти України звернулись до світових лідерів

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"Врятуйте цивільних та військових з "Азовсталі": експрезиденти України звернулись до світових лідерів

Фото: Associated Press

Експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулись до світових лідерів.

Колишні українські президенти просять врятувати життя цивільним та військовим на "Азовсталі".

Звернення у соціальних мережах опублікував експрезидент України Віктор Ющенко. 

Українські президенти звернулись до держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Вони просять допомогти врятувати життя цивільних та військових, які зараз перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі під постійними обстрілами російських окупантів. 

"Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів. Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні", - йдеться у зверненні президентів. 

Там також зазначили, що зараз росіяни влаштовують криваву розправу над сміливими захисниками, які відмовились здаватись та зраджувати Україну. 

"Закликаємо кожного з вас долучитися до того, щоби врятувати життя героїчних українців На вас з надією дивляться десятки мільйонів українців, вашому вдалому посередництву із вдячністю аплодуватимуть усі народи цивілізованого світу", - наголосили експрезиденти. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий до діалогу з російським диктором Володимиром Путіним.

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