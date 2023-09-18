Вщент розбита 72 бригада РФ в районі Андріївки: як це вплине на боєздатність ЗСУ на Бахмутському напрямку

Під час звільнення Андріївка ЗСУ знищили вщент 72 окрему мотострілецьку бригаду РФ, включно з трьома комбатами. Після таких втрат бригада потребуватиме серйозного відновлення, що займе тривалий час. Однак у ворожої армії є ресурси для того, щоб далі намагатися зупиняти наступ української армії.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Чому Росія відправляє на передову старших офіцерів

“Скільки років потрібно для того, щоб підготувати високопрофесійного командира батальйону? 4-5 років військового училища, потім просування по службі не менше 7 років, щоб офіцер набув навички та отримав відповідний досвід. Відповідно ліквідація, як мінімум, трьох командирів підрозділів зі складу цієї бригади — хороший результат”, — каже експерт.

“Він свідчить про те, що Росія вимушена направляти на передову, безпосередньо на лінію бойового зіткнення, своїх старших офіцерів. Це відбувається через те, що не вистачає молодших командирів, рівень мотивації російських військовослужбовців вкрай низький і вищі військові чиновники та посадові особи вимушені особистим прикладом демонструвати ті чи інші можливості безпосередньо на полі бою”, — продовжив він.

Як Росія буде відновлюватися після втрат

Безумовно, вважає Селезньов, після таких втрат, скоріш за все, підрозділи тієї самої бригади будуть виведені вглиб тилу противника, щоб провести заходи з відновлення і для проведення певних ротаційних заходів.

“Це логічно. Цю бригаду потріпало і часу для відновлення відповідних можливостей їм буде необхідно доволі багато. Ми повинні розуміти, що резерви у російської армії ще не малі”, — зазначив експерт.

Чи достатньо у РФ ресурсів

“Днями з’явилась інформація від начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша з приводу того, що 52 тисячі російських військових зосереджені на Бахмутському напрямку. Це не мала кількість людських ресурсів, а відповідно і техніки, озброєння та боєприпасів”, — зауважив він.

“Всі ці ресурси у ворожої армії є для того, щоб далі намагатися зупиняти наступ української армії. Тому війна продовжується. Я думаю, що і вересень, і як мінімум перша декада жовтня буде доволі динамічною в плані активних бойових дій безпосередньо на полі бою”, — резюмував Селезньов.

Нагадаємо, звільнення села Андріївка відкриває дорогу на оточення Бахмута. Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

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