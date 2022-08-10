Все більше країн закликають ізолювати росіян на їхній території, ті ж вибухнули обуренням

Від російських лібералів, і від путіністів почався шквал обурення в соціальних мережах через можливу блокаду світом росіян, йдеться в ТСН.

Про повну заборону в’їзду на захід для усіх без виключення росіян говорять чимдалі частіше. Особливо - європейські сусіди Росії. Вони просять Європу ухвалити спільне рішення.«Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Подорож до Європи - привілей, а не право людини», - кажуть в Латвії.

«Повітряний зв’язок припинений. Відтак хоча візи видають шенгенські країни, мати справу з росіянами доводиться сусідам - Фінляндії, Естонії, Латвії. Час припинити російський туризм», - зазначає голова уряду Естонії Кая Каллас.

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Володимир Зеленський раніше закликав до цього під час інтерв’ю американському виданню The Washington Post. «Які б не були ті росіяни… Хай їдуть до Росії. Вони кажуть, що ми не маємо нічого спільного з війною, весь народ не можна робити відповідальними. Можна! Народ обрав уряд і не боровся з ним. Тепер повертайтеся і живіть там. Це єдиний засіб вплинути на Путіна», - заявив він.

Як не дивно, окрім сотень лібералів у соцмережах, на президента України образилися і в Кремлі. Речник Путіна пообіцяв, ізолювати Росію не вдасться. Утім навіть у Грузії, де до російських туристів звикли так само, як і в Туреччині - чимдалі частіше в окремих барах чи отелях їх змушують підписувати різні заяви - про засудження війни та режиму Путіна. Грузинська опозиція пропонує припинити пускати і їх, і білорусів. Фінляндія і Латвія - теж долучилася до закликів ізолювати громадян країни-агресорки.

«Це неправильно, що в той же самий час, як Росія веде агресивну жорстоку війну в Європі, росіяни можуть нормально подорожувати Європою, мати нормальне життя. Це неправильно», - кажуть в Естонії.

«Я пропоную повну заборону видачі віз росіянам. Хтось скаже, що це неправильно, бо там залишилися демократичні сили, представники громадського суспільства, яким треба виїхати. Я переконаний, ті, кого дійсно переслідують - вже або у в’язниці, або за кордоном», – впевнена прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Латвійські політики пропонують піти ще далі і не подовжувати посвідки на постійне проживання навіть тим, у кого вони вже є.

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