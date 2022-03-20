Все більше російських окупантів відмовляються брати участь у війні - розвідка

Все більше російських окупантів відмовляються брати участь у війні - розвідка

Військові РФ просять родичів, аби ті посприяли їхньому поверненню додому.

Збільшується кількість російських окупантів, які відмовляються від подальшої участі у війні з Україною.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що російських "відмовників" командири підрозділів РФ залякують репресіями проти родичів, до яких звертаються окупанти з проханням посприяти поверненню додому.

“Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати “відказників”, які відмовляються від подальшої участі у війні від решти особового складу та тримати під охороною. Залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів”, - йдеться у повідомленні.

У ГУР інформаують, що кількість таких “відказників” збільшується в окупаційних підрозділах, які брали участь у зіткненнях зі Збройними силами у Херсонській та Миколаївській областях.

"Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупантів вже не цікавить легкий заробіток та можливість мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну", - наголошують у розвідці.

Натомість території країни-агресора родичів "відмовників", які звертаються до військових частин, запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території Криму.

Нагадаємо, українські спецслужби і Генштаб повідомляють про те, що ФСБ почала шукати винних у провалі війни з Україною в збройних силах РФ. Генералів і полковників піддають принизливим перевіркам та звинувачують у боягузтві.

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