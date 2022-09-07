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Все більше жінок, які змушені були залишити свої домівки через війну, опановують професію сапера

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Все більше жінок, які змушені були залишити свої домівки через війну, опановують професію сапера

Вчителі, ювеліри, продавчині і юристи з різних куточків України, які нині охоплені війною, стали саперами на Київщині.

Міжнародна гуманітарна місія випускає вже третій курс демінерів, які розчищатимуть українську землю від російських снарядів. У групі об’єднались переселенці і люди різних професій, яких «рускій мір «звільнив від даху над головою і мирного життя, йдеться в ТСН.

У міжнародній компанії набирають на навчання навіть без спеціальних навичок.

Марина навіть і гадки не мала, що вона стане інструктором з розмінування. Допоки на її рідний Донбас 2014 року не прийшла війна. А її діти після занять у школі почали розповідати мамі, як небезпечно тепер гуляти зеленими зонами. Відтоді колишня економістка житлово-комунального господарства Краматорська має офіс під відкритим небом і вчить інших шукати вороже залізяччя, яким Росія нашпиговує нашу землю.

Дарія уважно прощупує землю під керівництвом інструкторки. Через три дні у дівчини фінальний іспит, а далі робота на справжньому, а не навчальному мінному полі. Тут, на Київщині, неподалік власного дому. Дарія із Броварів і увесь час боїв на околицях міста спостерігала за ними з вікон власного будинку. Каже, на курс саперів прийшла підготовленою. Бо не просто бачила снаряди, а й за звуком прильотів розрізняє, із чого гатять окупанти. «Тут поруч мій дім. У мене є дитина і не хотілося, щоб вона потрапила десь на от таке поле», - каже дівчина.

У цій групі - майже сотня новоспечених саперів. Вже скоро їх розподілять по загонах і вони працюватимуть у Броварському районі, де ще взимку точилися пекельні бої за лівобережжя столиці.

Місія гуманітарна, бо не лише тому, що за британсько-американський кошт допомагає українським піротехнікам розміновувати територію. А й через те, що уже третій курс випускників - це здебільшого переселенці з різних куточків України, які нині охоплені війною. Тут зібралися люди різного віку і геть різних професій.

І серед них чимало жінок, нині - це третина групи. І буде більше, кажуть у міжнародній організації, адже наступний курс саперів планують провести на Чернігівщині, а далі сподіваються розширити звільнені території. «Якщо людина складає іспити, фізично здорова і здатна працювати на відкритому повітрі в таких умовах. Ми даємо їй можливість працювати, заробляти гроші і кар’єрно рости, і до того ж, допомагати країні», - каже менеджерка зі зв'язків із громадськістю гуманітарної організації HALO TRUST Олеся Фесенко.

Нині в Україні через російську агресію-  аж 270 тисяч квадратних кілометрів території потребують розмінування. Це більше навіть, ніж Донецька і Луганська області, разом узяті. Аби їх очистити від снарядів та мін, треба, щонайменше, 10 років. Це за умови, що бої припиняться. Тож роботи у саперів - на роки вперед, впевнена Олена. Вона бере свою робочу сумку і йде у поле Київщини та сподівається, що скоро повернеться на рідний і мирний Донбас, аби там завершити свою гуманітарну місію.

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