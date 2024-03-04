Все ближче до Кримського мосту: експерт пояснив вибухи на окупованому півострові

На висотах поблизу Феодосії російські окупанти ставлять ЗРК, які прикривають міст, який сполучає Крим із РФ.

Вибухи у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму свідчать про те, що українські повітряні засоби ураження наближаються до Керченського мосту.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді на “24 каналі”.

За його словами, на висотах поблизу Феодосії російські окупанти ставлять зенітно-ракетні комплекси, переважно С-300, які прикривають Керченський міст із західного напрямку.

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Тому, вважає експерт, якщо наші БпЛА долітають сюди, то це значить, що ми наближаємось і до цього логістичного об'єкта.

“Нарешті це хвиля БпЛА. Швидше за все отримали достатню кількість БпЛА. Треба запускати їх хвилями, до півсотні їх має йти. Якщо росіяни кажуть, що збили 38, значить десь близько пів сотні йшло”, - зауважив Світан.

За інформацією партизанського руху “Атеш”, українські повітряні дрони вразили нафтогін біля Феодосії.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 березня очевидці у соціальних мережах повідомляли про низку вибухів в районі Феодосії.

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