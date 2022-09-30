"Все буде йти виключно за сценарієм України": у Зеленського розповіли про подальші плани у війні з Росією

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ і надалі будуть звільнювати наші території від окупантів.

Україна не змінює жодних планів деблокування своїх територій і контрнаступу. Відтпер все буде йти виключно за нашим сценарієм.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника ОП.

"Немає ніяких російських земель. В односторонньому порядку ти не можеш собі привласнити будь-яку землю. Все рівно ця земля юридично у міжнародному праві є українською. Нас мало обходить пан Путін, тому що він живе дуже короткими стратегіями. Просто люди певний час вважали, що це дійсно монстр, якого потрібно боятися. Україна показала, що це не так. З Путіним треба працювати так, як він цього заслуговує, а заслуговує він тільки на удари силою. Ми безумовно не міняємо жодних планів деблокування своїх територій і контрнаступу", - сказав Подоляк.

Радник Єрмака додав, що Росія почала панікувати після того, як Україна почала наносити удари у відповідь.

"Росія зайшла на нашу територію, захопила частку території. Після того як почала отримувати удари у відповідь і ми почали деблокувати територію, Росія запанікувала і ухвалила ряд кроків: мобілізація панічна, прискорена "референдумізація", яка не має жодного відношення до юридичної процедури, погрози ядерною зброєю, які є вже не питанням нашої безпеки, а глобальної безпеки. Росія може зламати весь каркас, який говорить про те, що не можна використовувати ядерну зброю просто так. Ти не можеш зайти на чужу територію, програти там війну і після цього сказати: "Раз я держава ядерна, я можу вбивати людей ядерною зброєю". Це питання глобального ядерного клубу. І на мій погляд, наскільки ми сьогодні розуміємо, Росії чітко довели, що будь-які навіть думки про використання ядерної зброї будуть отримувати адекватну відповідь від ядерних держав", - зазначив він.

Подоляк також зазначив, що Україні не цікаве "фрік-шоу" Кремля.

"Що нам до того, що Росія пропагандистське в Кремлі "фрік-шоу" зробила? Випили шампанського за те, що вони не війною, яку вони практично там програли, а саме пропагандистськими елементами начебто собі щось там захопили. Ні, все буде йти виключно за сценарієм України. Це конкретний сценарій", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше Подоляк заявив, що Росії доведеться просити Україну про організацію "зеленого коридору" для виходу російських військ з Лимана, пригадавши окупантами розстріл під Іловайськом.