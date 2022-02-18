Все було сплановано: ватажки "ЛДНР" записали свої звернення про примусове вивезення ще 16 лютого

Все було сплановано: ватажки "ЛДНР" записали свої звернення про примусове вивезення ще 16 лютого

Спецоперація РФ проти України може називатись "Кидок мангуста".

Ватажки самопроголошених "ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник записали свої звернення про "загрозу війни" та примусове виселення мирних жителів ще 16 лютого.

Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко.

Активіст проаналізував метадані відео та виявив, що вони були записані задовго до так званої "атаки".

"Це важливий доказ того, що і обстріли 17 лютого, і примусове переміщення населення – заздалегідь запланована операція російських окупантів. Вони це підготували завчасно, до усіх подій", - зауважив Сергій Стерненко.

Також під час перевірки метаданих виявилось, що відео, яке поширили окупанти з "ЛНР", на комп'ютері зберігалось у папці під назвою "Бросок мангуста". Активіст зауважує, що це звучить як назва спецоперації.

"Свого часу США проводили операцію зі схожою назвою "Мангуст". Метою було створення приводу для атаки комуністичної Куби та повалення уряду Фіделя Кастро. Цікавий збіг. Може лише збіг, але цілком збігається із озвученою раніше інформацією розвідки США та Великої Британію про провокацію РФ з кінцевою метою поставити в Україні окупаційний маріонетковий уряд", - написав Стерненко.

Активіст додав, що відео із ватажком фейкової "ДНР" зберігався у папці зі звичайною назвою, проте воно також було записане ще 16 лютого.

Журналіст Олег Деренюга зауважив, що відео ватажка фейкової "ЛНР" було записане 16 лютого об 15:31, його відредагували об 19:31, проте опублікували лише через два дні.

"Про що може свідчити? Чи планували на 16 число? Чи просто заздалегідь написали, розуміючи, що знайдуться нагоди оголосити про те, що Україна нібито нападе на Донбас?", - зауважив Деренюга.

Фото: Oleg Derenuga, Facebook

Нагадаємо, на непідконтрольній українській владі території Донбасу окупанти оголосили про примусове вивезення населення до Росії, лякаючи місцевих жителів міфічним "наступом" українських військ.

Читайте також: