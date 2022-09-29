"Все це можна зупинити лише одним шляхом": Зеленський відреагував на удари РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував низку ударів з боку Росії, які вона влаштувала 29 вересня по мирних населених пунктах України.

Коли вдасться витіснити Росію з територій України, нормальне життя повернеться.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні російська армія завдала чергових підлих ударів по мирних людях у Миколаєві – снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі, є поранені... Знову обстріли Харкова, Сумщини, жорстокий вогонь на Донбасі, на півдні України. Все це можна зупинити лише одним шляхом: визволити", – наголосив Зеленський.

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Він додав, що поки Росія не прийшла, всюди на українській землі було нормальне життя.

"І коли Росія піде, коли ми її витіснимо, нормальне життя повернеться. Це єдиний шлях. Це шлях до нашої перемоги", – зауважив президент.

Він також сказав – невідомо, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом.

"Але знаємо, що жодна російська маніпуляція й жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас із цього шляху", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 29 вересня російські війська касетними боєприпасами обстріляли зупинку громадського транспорту в Миколаєві.

Внаслідок атаки загинули троє людей, в лікарні з різними пораненнями наразі перебувають 11 осіб.

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