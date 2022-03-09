"Все це просто тортури": Зеленський розповів, як окупанти обстрілюють маршрути евакуації

"Все це просто тортури": Зеленський розповів, як окупанти обстрілюють маршрути евакуації

Президент висловив підтримку усім містам, де українці чинять спротив, де протестують проти окупантів.

Президент Володимир Зеленський розповів, що 8 березня вдалося організувати гуманітарний коридор з Сум до Полтави.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 8 березня.

За його словами, вдалося врятувати сотні людей і доправити гуманітарний вантаж. Президент наголосив, що Україна готова до відриття гуманітарних коридорів, проте окупанти обстрілюють маршрути евакуації, блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей.

"Чого вони хочуть? Щоб українці взяли з рук окупантів. Все це просто тортури. Свідомі. Системні. Організовані їхньою державою. Чужою для нас. І безжальною для всіх, навіть для її громадян", — зазначив президент.

Зеленський висловив підтримку усім містам, де українці чинять спротив, де протестують проти окупантів.

"Знайте: ми з вами. Ми вдячні. Вантажі все одно будуть їхати. Скільки б їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно працюватимуть. І тільки час відділяє вас від свободи. Недовгий час. Вірте в це. Я вірю. І дуже цього хочу", — підсумував він.