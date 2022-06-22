"Все, досить! Жодного сантиметра не дамо": на Запоріжжі укріплюють ешелоновану оборону

"Все, досить! Жодного сантиметра не дамо": на Запоріжжі укріплюють ешелоновану оборону

Юльївку на Запоріжжі, що за 20 кілометрів від обласного центру, росіяни обстріляли вночі ракетами.

Тут знищили школу, а ще машини, пошкоджено будинки та людські подвір'я. Самій школі – більше як сотню років, йдеться в ТСН.

Директорка школи показує, що лишилося від навчального закладу. Він встояв під час Другої світової, але корпуси не витримали російських обстрілів. Тут навчались учні початкових класів. «Люди плачуть, діти плачуть. Дуже боляче втрачати те, що зберігалося роками. Село маленьке, тому для них школа – це такий осередок, який вони зберігали, навіть відстоювали в судах», - розповідає директорка гімназії Вікторія Шляхова.

Місцеві кажуть, ракетні удари влучили одразу в два корпуси будівлі. Зруйновані стіни, вибиті шибки, обвалені перекриття. Навіть заходити сюди реально небезпечно – будівля може завалитись будь-якої миті.

Обстріли у Юліївці щодня, здебільшого гатять рашисти вночі, цього разу накрили майже все село. Без жертв минулось дивом.

З навчального закладу вивозять вціліле обладнання та меблі. Будівлю ще обстежуватимуть експерти, але вже зрозуміло: у вересні діти сюди точно не повернуться.

Підходи до Запоріжжя укріплюють. Посадовці запевняють, ворог не пройде, але гатити буде поки не відсунути його на безпечну відстань.

«Йде будівництво глибоко ешелонованої оборони на території, тож ворог точно не пройде. Все, досить! Жодного сантиметра не дамо. Усі, хто хотів поїхати, той поїхав. А от усі, хто хотів захищати свою Батьківщину, той залишився і це робить», - каже керівник Запорізької районної ВЦА Олег Буряк.

Чому рашисти б’ють по мирних селах, військові не розуміють. Посадовці припускають, окрім прицільних запусків, це можуть бути так звані перельоти, коли рашисти промахуються і не влучають по позиціях наших військ. Людей з ближніх сіл влада закликає чимшвидше евакуюватися.

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