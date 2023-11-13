"Все дуже погано": стало відомо, яка кількість населення буде в Україні 2033 року

Вже не йдеться про те, щоб повернутися до показника в 45 мільйонів населення.

Чисельність населення України 2033 року буде в межах від 26 до 35 мільйонів осіб. Це прогнозує директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи Елла Лібанова.

Про це вона розповіла в рамках єдиного телемарафону.

За її словами, ситуація з демографією буде гіршою, ніж хтось міг собі уявити.

“Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили: від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року", - сказала Лібанова.

Вона також підкреслила, що вже не йдеться про те, щоб повернутися до показника в 45 мільйонів населення.

"Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки - все погано, дуже погано", - наголосила Елла Лібанова.

Раніше вона заявляла про те, що Україні не вдасться повернути більше ніж половину військових мігрантів. Водночас наша держава не повинна надавати мігрантам, які залишили Україну через війну, преференції для повернення з-за кордону.

Нагадаємо, що Німеччина зіткнулася із напливом мігрантів і біженців - Берлін запроваджує суворіші заходи.

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