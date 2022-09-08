Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Все горить, постійні обстріли: окупант побідкався на "пекло" в Ізюмі та розповів про знищення бази росіян

Дата публікації
Перегляди
3617
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Все горить, постійні обстріли: окупант побідкався на "пекло" в Ізюмі та розповів про знищення бази росіян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російський окупант, який зараз перебуває у тимчасово захопленому Ізюмі, розповів про "пекло".

Загарбник побідкався, що їхню базу, де було багато росіян та військової техніки розбили, а ЗСУ постійно обстрілюють окупантів. 

Про це він сказав у розмові зі своєю дружиною, яку перехопила СБУ. 

Загарбник каже дружині, що їх постійно обстрілюють. Також він розповів про знищення російської бази, яку облаштували загарбники в українському Ізюмі. Він бідкається на велику кількість спаленої техніки та те, що там мешкало багато росіян. 

На це дружина зауважує, що мовляв, Україні зараз надають багато зброї. 

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів та збили по два ворожі літаки і гелікоптери.

Читайте також:

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3617
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація