Все горить, постійні обстріли: окупант побідкався на "пекло" в Ізюмі та розповів про знищення бази росіян

Російський окупант, який зараз перебуває у тимчасово захопленому Ізюмі, розповів про "пекло".

Загарбник побідкався, що їхню базу, де було багато росіян та військової техніки розбили, а ЗСУ постійно обстрілюють окупантів.

Про це він сказав у розмові зі своєю дружиною, яку перехопила СБУ.

Загарбник каже дружині, що їх постійно обстрілюють. Також він розповів про знищення російської бази, яку облаштували загарбники в українському Ізюмі. Він бідкається на велику кількість спаленої техніки та те, що там мешкало багато росіян.

На це дружина зауважує, що мовляв, Україні зараз надають багато зброї.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів та збили по два ворожі літаки і гелікоптери.

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