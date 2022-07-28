"Все іде за планом": військовий експерт заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон вже до кінця серпня

Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсон вже до кінця літа. Стратегія визволення міста від окупантів шляхом їх "зморювання" дає результати, і досить успішні.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що головну артерію росіян - Антонівський міст - ЗСУ вже перекрили.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Freedom.

"Головну артерію ми перекрили – Антонівський міст уже перетворився на пішохідний. Вони зараз намагаються заходити залізничним мостом, причому колісною технікою, швидкість дуже маленька, і це їх не рятує", – зазначив Жданов.

Він додав, що ЗСУ продовжують планомірно завдавати нові й нові удари по ворожому угрупованню.

"Не тільки склади з боєприпасами та з паливно-мастильними матеріалами знищуємо, ми вже пішли по командних пунктах, по системах ППО... Знищення систем ППО нам дасть можливість посилити вогневий вплив нашої армійської та штурмової авіації. Все іде за планом", – вважає експерт.

Він прогнозує, що цілком ймовірно, що очікувані результати зі звільнення Херсона будуть вже до кінця серпня.

Нагадаємо, у розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що контрнаступ української армії на Херсонщині набирає обертів. Ймовірно, ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона.

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