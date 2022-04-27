"Все, крім ядерної зброї": Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі

"Все, крім ядерної зброї": Арестович розповів про ситуацію в Маріуполі

Тим не менше, українські захисники продовжують виходити на окремі вилазки і знищувати того супротивника, який підійшов по землі.

По Маріуполю продовжується вогневий вплив усіма силами і засобами російської армії, які є на озброєнні, крім ядерної зброї, далека авіація тощо.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 27 квітня.

"Тим не менше, наші захисники продовжують виходити на окремі вилазки, незважаючи на це, і знищувати того супротивника, який по землі підійшов", - зазначив Арестович.

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Водночас радник керівника ОП підкреслив, що є також дипломатичні зусилля: і турецькі, і Генерального секретаря ООН.

"Тримаємо схрещеними пальці, можливо, щось вийде. Поки що не хочу випереджати події", - резюмував він.

Нагадаємо, у вівторок, 26 квітня, під час зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш домовився про евакуацію мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Президент РФ нібито дав принципову згоду на участь в евакуації представників ООН та Міжнародного Червоного хреста.

Раніше стало відомо, що російський президент заявив на цій зустрічі з генсеком ООН про відсутність бойових дій у Маріуполі. Окрім того, він запевнив, що російська сторона перебуває в контакті з тими військовими, які перебувають у підземеллях "Азовсталі" і які, за його словами, “повинні відпустити мирних мешканців”.

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