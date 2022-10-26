"Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляли" – Штайнмаєр поділився враженнями від візиту до України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після візиту до України заявив, що ситуація там набагато гірше, ніж вважають німці.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після свого вчорашнього візиту до Києва заявив, що ситуація в Україні набагато страшніша, ніж її уявляють в Німеччині.

Про це він сказав в інтерв'ю Tagesschau.

"Все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо в Німеччині. Мене шокували історії, які нам розповідали. Кожен, хто може думати та співчувати, хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися", - сказав він.

Штайнмаєр також зазначив, що мир повинен бути справедливий.

"Це означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені. Наразі ми не на тому етапі", – резюмував Штайнмаєр.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту на Чернігівщину ховався в бомбосховищі через повітряну тривогу в області. Сирена в області пролунала в момент, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.

Що заявив Штайнмаєр після візиту до України

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше від початку повномасштабної війни прибув до України з одноденним візитом.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Штайнмаєр заявив, що відновлення України необхідно починати вже зараз, не чекаючи на закінчення війни.

Франк-Вальтер Штайнмаєр також пообіцяв передати Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II і чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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