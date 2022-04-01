Все нові країни приєднуються до санкцій проти Росії, але там себе і самі знищують "антисанкціями"

Все нові країни приєднуються до санкцій проти Росії, але там себе і самі знищують "антисанкціями"

Те, чого не встиг зробити захід - Росія з готовністю закінчує сама.

Грузія підтримала міжнародні санкції проти Росії. Із такою заявою, запізнившись на місяць, президентка Грузії вийшла після двох подій: візиту до країни міністра закордонних справ Польщі, й одночасно з тим, заявою з невизнаної Південної Осетї про бажання приєднатися до Росії.

Про це йдеться в ТСН.

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Те, чого не встиг зробити захід - Росія з готовністю закінчує сама. Колишній президент і прем’єр, а нині голова путінської партія “Єдина Росія” Дмитро Медвєдєв заявив: Росія має просто зупинити геть усі постачання і геть усі закупи з недружніми країнами. Себто, фактично, з усім цивілізованим заходом, а також країнами великої сімки. Що ж, боляче бити власний народ молотком антисанкцій росіяни ще з 2014 добре вміють. Тоді теж, воюючи бульдозерами з сиром та хамоном, переконували, що захід це вразить сильніше, ніж внутрішній ринок. Але вражало це хіба що непереможним абсурдом.

Нові антисанкції зараз позначаються у першу чергу на союзниках Росії. Приміром заборона експорту російських машин - вдарила по Кубі. Підсанкційна країна звикла до радянського, а потім - російського ринку, на дорогах її столиці, - Гавани повно «Москвичів» та «Жигулів», трапляються навіть старезні «Волги». «90 відсотків кубинських машин - це «Лади». Всі запчастини завозять з Росії, якщо імпорт зупиниться - тут багато кому буде непереливки», - каже власник кубинської автомайстерні.

Але усе, чого немає - кубинці вже роками звикли імпортозаміщувати. «Ми тут на Кубі постійно щось винаходимо, зараз ось вигадуємо, як ремонтувати російську вантажівку, до якої немає запчастин, є всі шанси, що вона зможе їздити й надалі», - каже її водій.

Поки незрозуміло, як Росія далі продаватиме нафту і газ Європі, яка відмовляється платити рублями – американське видання «Блумберг» повідомляє: Індії від Кремля надійшла ексклюзивна пропозиція - нафта зі знижкою в 35 відсотків за кожен барель.

Вона пролунала одразу після того, як до Індії злітала очільниця британського МЗСу. «Ліз Трас робитиме те, що зараз повсюди робить МЗС - намагатиметься переконати індійських колег у тому, що краще висловити свою думку про огидну, незаконну війну Путіна», - зазначає голова торговельної ради Великої Британії Енн Марі Тревельян.

«Можемо почати з обговорення напрямків, якими нам варто рухатися в бік деескалації…», - додає президент Франції Еммануель Макрон.

Відмовити Путіна від війни французькому президенту Макрону не вдалося, але його рейтинг удома від постійних переговорів з Києвом і Москвою все одно - радше укріпився. Для президента, який намагається переобратися вдруге - це украй важливо. Через війну на Еммануеля Макрона зараз грає ефект “згуртуймося навколо прапора”.

І зовсім протилежним може бути ефект в Угорщині, де опозиція перед виборами, що пройдуть цієї неділі вперше згуртувалася, аби протистояти Орбану, який з усіх європейських лідерів займає одну з найнейтральніших позицій, а раніше неодноразово схилявся в бік Росії. Тож обирають громадяни - долю Угорщини: залишиться вона з НАТО і Євросоюзом, або ж - продовжить курс на розкол і симпатію до Росії.

«Віктор Орбан зрадив Угорщину. Він зрадив Євросоюз. Зрадив НАТО. Зрадив нас усіх. У Орбана немає моральних цінностей, лише інтереси. Він постійно бреше», - твердить кандидат у прем’єр-міністри від об’єднаної опозиції Петер Маркі-Зай.

Кого війна поки що лише збагатила - Арабські Емірати. Дилери на камеру вихваляються: тікаючи з країни, багаті росіяни масово скупають нерухомість, адже вона дозволяє оформити трирічну візу. Зберігають мовчазний нейтралітет і інші близькосхідні країни - Саудівська Аравія, Катар, навіть досі дружній Іран. Йому нова ядерна угода, яка визволить його з-під тяжких санкцій поки що виглядає важливішою за російську вдячність.

Не виходить з публічного нейтралітету і Китай. Ручкатися з режимом Путіна з кожним днем стає невигідніше. На першому європейсько-китайському саміті за 2 роки, лідери ЄС намагаються переконати Сі Цзіньпіна не підтримувати Росію у війні проти України. Слідом за американцями, європейські чиновники уже заявили: будь-яка допомога Кремлю зіпсує стосунки з ЄС, а це коштуватиме мільйони доларів, адже європейський ринок у Китаю в рази більший за російський.

Тож Кремлю залишилося вдавати, що нейтралітет - це майже дружня підтримка, але ще краще.

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