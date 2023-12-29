“Все одно ми всі помремо”: помічниця Залужного оскандалилася заявою про мобілізацію (відео)

На її думку, краще загинути на війні, як герой, ніж йти по вулиці і на тебе впаде цегла чи тебе переїде машина.

Скандальну заяву про мобілізацію в Україні зробила Алла Мартинюк — кіноакторка, співачка, помічниця -консультантка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, військова волонтерка, засновниця фонду “Захист Майбутнього”. За її словами, жінкам не треба панікувати, що їхній син загине на війні, адже “всі ми колись помремо”.

Про це вона заявила в інтерв’ю ISLND.TV.

“Зараз я бачу, як комусь повістку дали — одразу там мами пишуть, вони там вже в істериці, вже ледве не прощаються з життям своїх синочків і все інше. Тобто це не правильно. Не потрібна ця істерія. Потрібно вірити в те, що ваш син — він дійсно герой, він найкращий цвіт нації”, — зазначила Мартинюк.

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“Все одно ми всі помремо, ми всі не вічні... Але ж навіть, якщо так станеться, піти з цього життя гідно — це набагато краще, ніж йти по вулиці і на тебе цегла впаде чи машина тебе переїде”, — додала вона.

Скандальна заява помічниці Залужного

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