Все одно просувається – Жорін пояснив, чому РФ не зацікавлена у переговорах

На думку Жоріна, ситуація на лінії фронту абсолютно сприятлива для РФ, тому Путіну нема сенсу сідати за стіл переговорів.

Єдина мета, з якою Росія зараз зацікавлена у переговорах – капітуляція України. Інших причин, зважаючи на ситуацію на фронті у Москви нема.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram.

"Дивлюсь на лінію фронту і думаю – чого РФ має з нами сідати за стіл переговорів?

Не розумію, звідки у людей зʼявилось враження, що Росія цього хоче. Хоч і з дуже великими втратами, абсолютно не такими темпами, як планувалось – та все ж потроху росіяни просуваються. Навіщо їм тоді нас слухати взагалі?", – розмірковує Жорін.

Він певен, що єдина мета, з якою Росія зацікавлена у переговорах – це наша капітуляція. Натомість, Захід далекий від розуміння реальної ситуації та планів РФ, додає Жорін.

"Їхня (Заходу – Ред.) безтолкова позиція обернеться для них же великими проблемами. Але українцям, які переживають війну вже 10 років, вірити у мирні перемовини, які можуть зупинити Росію, вже якось дивно. Росіяни зупиняються тільки там, де їх зупиняють. Єдина правда, про яку нам варто памʼятати", – підсумував він.

Нагадаємо, видання Financial Time з посиланням на джерела повідомило, що Україна та Росія за посередництва Катару ведуть переговори про взаємне припинення ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

В ОП відповіли, чи справді існують "переговори" з Росією щодо ударів по енергетиці.

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