"Все переходить в прямий ефір": чи можливе раптове звільнення Херсонщини і яка оборона ворога на лівобережжі

Морпіх 36-ої бригади попередив, що ситуація на Лівобережжі Херсонщини непроста, тому "не потрібно малювати собі повітряних замків".

На лівому березі Дніпра у Херсонській області наразі триває монотонна, рутинна бойова робота.

Про це розповів морпіх 36-ої бригади Валерій Прозапас в ефірі "Радіо Свобода".

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Боєць закликав до інформаційної тиші, бо "коли це все переходить в прямий ефір, то не дуже добре відображується на діях підрозділів ЗСУ".

Морпіх попередив, що ситуація на Лівобережжі Херсонщини непроста, тому "не потрібно малювати собі повітряних замків". За його словами, наразі говорити про якісь стратегічні, проривні дії на лівому березі – не можна.

"Триває монотонна, рутинна бойова робота, яка, думаю, затягнеться не на один тиждень, а скоріше за все, не на один місяць. Тому що бойові порядки окупаційної армії дуже добре підготовлені до оборони. Те, що окупанти визнають присутність наших військ на лівому березі, означає, що вони робитимуть усе можливе, аби не допустити стратегічного прориву ЗСУ", – каже Прозапас.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що ЗСУ закріпилися на Лівобережжі Херсонської області.

За словами Наталії Гуменюк, Збройним силам вдалося подекуди просунутися на 8 кілометрів вглиб окупованої території.

За інформацією ISW, росіяни вигадали план, як вибити ЗСУ з лівого берега Херсонщини.

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