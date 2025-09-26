"Все пішло не за планом": російський солдат розповів, чому добровільно здався у полон

Російський солдат у полоні / © Скріншот з відео

На Лиманському напрямку російський солдат, який шукав на війні матеріальної вигоди, добровільно здався в полон, оскільки «все пішло не за планом».

Про це повідомили у прикордонному підрозділі «Фенікс».

Військового виявив екіпаж важкого бомбера «Vampire», коли той повертався з завдання. Для підтвердження інформації вилетіла розвідка на Mavic. Українські пілоти оригінально запропонували росіянину здатися: скинули йому пляшку із запискою з інструкцією слідувати за дроном до позицій ЗСУ.

Окупант погодився, пояснивши, що його спонукало доєднатися до армії бажання заробити. Але побачене на фронті змусило його «піти полями й здатись у полон». Солдат тепер є частиною обмінного фонду України.

Нагадаємо, у соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що російські окупанти дісталися до центру Куп’янська і там тривають бої. Однак ці чутки не відповідають дійсності, а їхня мета — посіяти паніку. Насправді ж українські захисники ведуть операцію із блокування та знищення диверсійних груп росіян, яким вдалося проникнути на околиці міста.

Бійці прикордонної бригади «Форпост» взяли в полон на Вовчанському напрямку двох російських військових. Як виявилося, вони колишні в’язні. Їх змусили воювати, погрожуючи додатковими термінами ув’язнення за відмову.