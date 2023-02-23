Все пішло жахливо не так: Financial Times розсекретив, як Путін таємно готував напад на Україну

Керівництво Кремля не знало про наміри президента РФ Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну. За словами колишніх урядовців, що подає видання Financial Times, їхній очільник потай від свого оточення зробив цей крок.

Про це пише Financial Times із посиланням на ексурядовців.

"Все вище керівництво Кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як Путін оголосив про "спеціальну військову операцію" (війну – ред.) по телебаченню того ранку. Пізніше в Кремлі зібралися російські олігархи. Всі були повністю розгублені", – сказала людина, яка була присутня на заході.

Питання викликає те, як Путін міг спланувати таке масштабне вторгнення потай від більшості керівників: високопосадовців, економістів, бізнесменів, які, начебто, не вірили в наміри очільника Кремля.

На це питання, за інформацією видання, одному з олігархів відповів міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"У нього є три радники: Іван Грозний. Петро Перший. І Катерина Велика", – сказав Лавров.

За інформацією джерела, згідно з планом вторгнення Путіна, російські війська мали захопити Київ за лічені дні в результаті блискучого, порівняно безкровного бліцкригу. Натомість війна виявилася для Росії болотом історичних масштабів.

Наразі Путін, як ніколи, сповнений рішучості довести справу до кінця, кажуть люди, які його знають.

"Ідея ніколи не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей. Все пішло жахливо не так", – заявив ексвисокопоставлений російський чиновник.

За словами ексурядовця, очільник Кремля "прозрів".

"Виявляється, ми були абсолютно не готові. В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас"", – каже Путін.

Близькі до Путіна люди порівнюють його зі Сталіним, але кажуть, що той був лиходієм, водночас "хорошим менеджером, тому що його не можна було обдурити. Але ніхто не може сказати Путіну правду".

Ба більше, свідки стверджують, що кум Путіна Віктор Медведчук запевняв диктатора, що "українці зустрінуть російські війська з розпростертими обіймами".

У розпалі війни Путін почав усвідомлювати масштаби російських прорахунків, що спонукає його шукати більше інформації від людей на нижчих рівнях, кажуть люди, які його знають.

Іноді він використовував інформацію зі своїх неофіційних каналів, щоб публічно підставляти під удар високопоставлених чиновників.

Раніше австрійський військовий аналітик розповів про втрати РФ у війні. Завдяки оголошеній в РФ мобілізації Росія може щомісяця перекидати на лінію фронту 14-15 тисяч військових.

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