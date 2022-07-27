"Все полетить і почне стріляти - це не про нас": Арестович розповів, як відбуватиметься контрнаступ на Херсонщині

Вирішальну роль тут зіграє далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація.

Про це у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"У якомусь значенні контрнаступ триває. ЗСУ акуратно знищуватимуть усі російські війська. При цьому все триватиме по принципу: "зверху-вниз": оперативний, оперативно-тактичний та тактичний рівні. Вирішальну роль тут зіграє далекобійна артилерія, ракетні системи, авіація. Тобто Україна берегтиме своїх захисників. Ми доб'ємось того, щоб окупантам не було чим чинити спротив: ні стріляти, ні отримувати команди від керівництва. А потім зайде піхота і доб'є. Ми робитимемо різні тактичні кроки, щоб змусити окупантів хвилюватись - перекидати резерви, здійснювати системи оборони", - сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що контрнаступ ЗСУ нагадуватиме стиль війни НАТО.

"Це ще поки не стиль НАТО, бо вони могли б просто все знести далекобійними засобами, а потім добити те, що залишилось, але вже ближче до цього. Наше завдання, щоб піхота стикнулась із відрізаними від зв'язку та зброї окупантами. Історія, коли все полетить почне стріляти - у нашому випадку це не спрацює. Це означає покласти багато піхоти, техніки - ми так не воюємо", - сказав Арестович.

Нагадаємо, у Херсонській області знищили ще один російський склад зброї.

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