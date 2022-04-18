Все повністю зруйноване: Цибульська показала, який вигляд має квартира її батьків в Ірпені

Рідним людям виконавиці вдалося вчасно евакуюватися.

Батьки української співачки Олі Цибульської були в Ірпені, коли розпочалася війна.

В місті велися активні бойові дії, а окупанти безжально обстрілювати будинки місцевих жителів. Тож батькам артистки довелося покинути все та тікати з Ірпеня. На щастя, їм вдалося евакуюватися.

"Ті дні, коли не було зв’язку під окупацією орків і відсутність розуміння, чи вони живі, - найстрашніші. Нам вдалося їх вивезти. Вони живі! Це найголовніше", - зазначила Оля.

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Тож нині, коли українські захисники звільнили місто від окупантів, вони поїхали до свого будинку. Втім, окупанти повністю зруйнували квартиру. На відео, які у своєму Instagram опублікувала Оля, видно, що в будинку не залишилося нічого вцілілого.

"Це дім моїх батьків в Ірпені. Точніше те, що було домом. Я дивилась ці фото, відео і плакала. Ридала, бо вони могли бути там", - поділилася Оля.

Втім, виконавиця зазначила, що найголовніше те, що батьки залишилися живі та здорові. А квартиру вони обов’язково відбудують. Також Цибульська зазначила, що окупанти будуть покарані за скоєне.

"Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають за заслугами. А дах над головою буде відбудований державою", - додала Оля.

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