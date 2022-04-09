"Все російське потрібно демонтувати": у Тернополі прибрали з центру пам'ятник Пушкіну

Рішення ухвалила мерія.

У Тернополі демонтували з центру міста пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. Зокрема, пам’ятник російському письменнику", - йдеться у повідомленні мера.

До слова, 8 квітня, рішення про демонтаж пам’ятника ухвалив виконком міськради.

Пам'ятник російському поетові розташований у сквері на вул. В’ячеслава Чорновола. Пушкін був обернений поглядом на Театральний майдан.

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді демонтували погруддя Олександру Пушкіну. Воно було розташоване на однойменній площі, що поблизу набережної Незалежності. У місті також готуються до перейменування вулиць, які мають ім'я російських діячів.

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