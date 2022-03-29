Все ще обстрілюють з "Градів": мер Ірпеня розповів про ситуацію у звільненому від окупантів місті

Все ще обстрілюють з "Градів": мер Ірпеня розповів про ситуацію у звільненому від окупантів місті

Половина міста зруйнована.

Російські окупанти все ще продовжують обстрілювати Ірпінь з "Градів", а тому повертатися до міста наразі не можна.

Про це 29 березня під час телемарафону повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Хочу всіх попросити поки не повертатися. Поки в місті небезпечно. Лунають обстріли, ідуть обстріли навіть "Градами". На сьогоднішній день повертатися не можна", - наголосив Маркушин.

Мер міста додав, що наразі триває евакуація людей з Ірпеня, яких у місті залишилося ще близько 3,5-4 тисяч. "Ми зараз вивозимо людей, хто ще не евакуювався. Тих людей, які жили на тій території, де захопили її. Сьогодні ми максимально вивозимо, завтра будемо, післязавтра вивозити людей. Але прошу всіх максимально евакуюватися з міста і дати змогу нам вільно працювати", - закликав мер та наголосив, що зараз також є завдання поховати загиблих містян.

Щодо руйнувань, то, за словами Маркушина, у Ірпені лишилося багато неушкоджених будівель, однак приблизно 50% міста, на жаль, зруйновано. Зруйнована критична інфраструктура.

Варто зазначити, що місто Ірпінь було звільнене від російських окупантів 28 березня, наразі триває зачистка міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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