"Все, що окупанти роблять із Харковом, шокує весь цивілізований світ" - Синєгубов 

Харківщина продовжує потерпати від постійних обстрілів російських окупантів.

Очільник Харківської ОВА Синєгубов вважає, що Кремлю не вдасться захопити місто. Однак небезпека для мирних людей залишається.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.

“42 дні ми перебуваємо в обороні Харкова і своїх позицій не здаємо. Наші Збройні сили роблять все можливе, щоб цього не сталося за будь-яких обставин. Все, що вони зараз роблять із Харковом, шокує весь цивілізований світ. Це знищення, це не "звільнення", як вони називають свою так звану спецоперацію. Ми розуміємо, що ворог так просто не відступить. Але всі спроби ЗСУ оперативно блокують. Ми готові захищати, поки не виженемо окупантів туди, звідки вони прийшли. Наші ЗСУ показують результати, що вражають. Я не можу сказати, що всі харків'яни перебувають у безпеці, з огляду на непрогнозовані обстріли окупанта. І вони спрямовані не на знищення військової інфраструктури. Це винятково проти мирного населення, щоб люди були деморалізовані”, - сказав він.

Разом з тим Синєгубов переконаний, що Росія програла битву за місто.

"Водночас ми констатуємо, що битву за Харків вони вже програли. Вони зазнали тут досить великих втрат та розуміють: навіть якщо вони великими силами спробують не те що взяти, а хоча б окупувати Харків – вони зазнають серйозних втрат. І це може поставити під сумнів їхні подальші плани щодо просування територією Донбасу. Я думаю, що великими силами на Харківщину вони не йтимуть. Однак ми до цього варіанту теж готові”, - додав він.

Раніше стало відомо, що російська армія веде активні дії в напрямку Ізюма Харківської області, але Збройні сили України успішно тримають позиції.

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