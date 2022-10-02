"Все, що показують, – маячня": окупант розповідає матері про реальний стан армії РФ (аудіо)

Російський солдат розкриває правду про війну і говорить, що "перемоги РФ" – це лише картинка для телебачення.

Розвідка опублікувала перехоплену розмову військовослужбовця РФ із 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону з його матір'ю. Окупант розповідає про справжнє становище російської армії на війні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Однак матір більше довіряє пропаганді на телебаченні і не вірить синові про поразки Росії у війні.

"Все, що показують – повна маячня. Повна. Це все в**бони. Ти б бачила. Ми, коли супроводжували колону техніки - це п**дець. Все 50-х, 60- років. І все в одиницях. Там три танки, п'ять БМП", - сказав він.

Окупант закликав матір не довіряти російській пропаганді, він скаржиться, що у них не вистачає боєприпасів, а озброєння старе та майже недієздатне.

Проте вона не дуже вірить словам власного сина.

"Показують же кадри все одно звідти. Значить, є і хороша техніка", - говорить жінка.

Нагадаємо, Міноборони України потролило "вимушений" відступ РФ з Лимана.

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