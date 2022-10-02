Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Все, що показують, – маячня": окупант розповідає матері про реальний стан армії РФ (аудіо)

Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Все, що показують, – маячня": окупант розповідає матері про реальний стан армії РФ (аудіо)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російський солдат розкриває правду про війну і говорить, що "перемоги РФ" – це лише картинка для телебачення.

Розвідка опублікувала перехоплену розмову військовослужбовця РФ із 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону з його матір'ю. Окупант розповідає про справжнє становище російської армії на війні.   

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Однак матір більше довіряє пропаганді на телебаченні і не вірить синові про поразки Росії у війні.

"Все, що показують – повна маячня. Повна. Це все в**бони. Ти б бачила. Ми, коли супроводжували колону техніки - це п**дець. Все 50-х, 60- років. І все в одиницях. Там три танки, п'ять БМП", - сказав він.

Окупант закликав матір не довіряти російській пропаганді, він скаржиться, що у них не вистачає боєприпасів, а озброєння старе та майже недієздатне.

Проте вона не дуже вірить словам власного сина. 

"Показують же кадри все одно звідти. Значить, є і хороша техніка", - говорить жінка.

Нагадаємо, Міноборони України потролило "вимушений" відступ РФ з Лимана.

Читайте також:

Мобілізовані в обмін на баранів: росіяни та білоруси масово втікають за кордон

Мобілізовані в обмін на баранів: росіяни та білоруси масово втікають за кордон

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація