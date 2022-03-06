Як працюють заправки в Україні, яка ціна бензину і скільки заливають в бак? / pixabay.com

Все, що потрібно знати про роботу заправок в Україні: де скільки заливають палива в один бак

Все, що потрібно знати про роботу заправок в Україні: де скільки заливають палива в один бак

Станом на 6 березня ціна бензину марки А-95 тримається близько 34-37 грн, А-92 продають за 34-36 грн, також ДП можна придбати за 34-36 грн за літр.

Практично по всій території України в бак заливають не більше 20 літрів палива. В деяких випадках, але не всюди, дозволяється набрати також в каністру.

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Крім того, більшість великих автозаправок (Укрнафта, ОККО, WOG, БРСМ-Нафта) можуть зняти на касах готівку. Десь існує ліміт на зняття (до 6 тисяч гривень).

Певні заправки, наприклад, Glusso, перейшли повністю на роботу для потреб армії та ДСНС. А в SOCAR заявили, що будуть заправляти автомобілі ЗСУ і ДСНС безкоштовно. На WOG та ОККО такі машини обслуговуються поза чергою.