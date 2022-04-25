Все, що пов'язано з Москвою, має бути знищене на території України: Данілов про діяльність РПЦ та Харківські угоди

Секретар РНБО наголосив, що дерусифікація має відбутися в усіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці тощо.
Все, що пов'язано з Москвою, має бути знищене на території України.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону, коментуючи заборону діяльності РПЦ в Україні та Харківські угоди 2010 року, які фактично забрали від нас Крим.
"Я думаю, це (заборона діяльності на території України Московського патріархату - Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, зокрема Української православної церкви – ред.) робитимуть миряни і це обов'язково зроблять, бо все, що пов'язано з Москвою, все, що пов'язане з таким словосполученням, воно просто має бути знищене з території нашої країни..." - зазначив він.
Данілов наголосив, що дерусифікація має відбутися в усіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці, в інших сферах нашої життєдіяльності.
"Але те, що стосується церкви, це мають миряни вирішувати. Я більш ніж впевнений, що 99% парафіян вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави. Тому що після тих смертей, після тих вбивств, після того, що сталося на території нашої країни, ходити і молитися московським попам, платити їм царину, це вже буде виходити за певні межі розуміння…" - наголосив він.
Секретар РНБО зазначив, що це є рашизм, який почав після 2010 року напливати на Україну.
"Він (рашизм – ред.) має припинити взагалі існування. Я маю нагадати, що саме у 2010 році нашу країну спіткала перша біда, коли економічний рашизм почав панувати на території нашої країни. Це були так звані Харківські угоди. Вони через економіку тоді просто забрали у нас Крим… І, на превеликий жаль, я маю констатувати, що ті органи, які мали б займатися цим питанням, незважаючи на те, що було навіть рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке ініціював президент нашої країни Володимир Зеленський по Харківських угодах, до цього часу не виконано. Більше того, ті негідники, які брали в цьому безпосередню участь, вони продовжують ходити спокійно по нашій землі, і вона поки що під ними не горить. Але я хочу їм усім передати привітання і передати, що вона під вами усіма буде горіти, і ви всі будете у пеклі горіти спільно зі своїми московськими лакеями, яким ви прислуговуєте до цього часу", - підсумував Данілов.
Нагадаємо, 27 квітня 2010 року ратифіковано т. зв. "Харківські угоди", які подовжили перебування Чорноморського флоту РФ в Криму ще на 25 років (до 28 травня 2042 року) і призвели до окупації Росією Криму.
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