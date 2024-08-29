Все що відомо про ситуацію на Покровському напрямку: Зеленський та Сирський розповіли деталі

Головком ЗСУ кілька днів працював у бригадах, які ведуть оборону на найгарячішій ділянці фронту.

Російські окупанти продовжують просування на Покровському напрямку, який став головним вістрям атак ворога ще у квітні цього року. Президент України Володимир Зеленський проводить наради з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті, на яких головним пунктом стає оборона Покровська та Торецька. Головком ЗСУ Олександр Сирський називає ситуацію на цьому напрямку найбільш складною. Військові оглядачі заявляють про хаос в обороні, а місцева влада закликає мешканців Покровська терміново евакуюватися.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію на Покровському напрямку.

Нарада у президента

У четвер, 29 серпня, президент України Володимир Зеленський провів нараду за участі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальник Генштабу Анатолія Баргилевича.

За його словами, детально було розглянуто ситуацію щодо фронту, а найбільшу увагу приділено Покровську і Торецьку.

“Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях”, - заявив після наради президент.

Оцінка ситуації від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що кілька днів працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де, за його словами, на цей час склалась найбільш складна ситуація.

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“Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника”, - зауважив він.

Сирський відзначив, що найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі - по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидово.

“Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника”, - наголосив головком.

Сирський особливо відзначив воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 151-ї окремої механізованої бригади.

Командувач української армії повідомив, що його робота була спрямована на те, щоб забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

“Дезорганізація” і “повний хаос”

Тим часом військовий оглядач Сергій Стерненко називає оборону на Покровському напрямку дезорганізованою і заявляє, що ситуація насправді неконтрольована.

При цьому він говорить про такі головні проблеми як погана взаємодія між бригадами та меншими суміжними підрозділами; дефіцит людей і непропорційний розподіл їх на оборонних позиціях; неорганізованість ротацій бригад.

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Аналітик і співзасновник DeepState Роман Погорілий називає ситуацію на Покровському напрямку критичною через значне просування ворога та хаос, який відбувається під час його стримування.

Посилаючись на своє спілкування з українськими бійцями, які тримають удар російських окупантів на Покровському напрямку, Погорілий зазначив, що у нього складається враження про повний хаос, який там панує.

"Цю ситуацію необхідно стабілізувати дуже швидко, тому що ворог має величезне просування. Ми щодня відзначаємо на карті втрату населених пунктів", – наголосив аналітик.

У цьому контексті Погорілий зауважив захоплення окупантами останньої ключової висоти перед Покровськом – Новогродівки.

Куди націлився ворог

У ранковому зведенні 29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 66 атак окупантів на Покровському напрямку — це втричі більше, ніж на сусідній ділянці під Торецьком і вдвічі більше, ніж під Кураховим і Вугледаром.

Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко зауважив, що після захоплення Новогродівки росіяни трохи змінили вектор руху на півдні Торецько-Покровського напрямку. Основний пункт — Селидове, де не сформовані фланги захисту.

За його словами, поки тримається Селидове російські окупанти навряд чи почнуть основну фазу наступу на Покровськ. У найближчій перспективі, вважає експерт, варто очікувати прориву за межі Гродівки та Новогродівки.

Окрім того, на думку Олександра Коваленка, росіяни спробують узяти під контроль дорогу від Карлівки до Селидового.

"Карлівка кілька місяців виконує оборонну функцію завдяки Карлівському водосховищу, природній перешкоді. Росіяни можуть обійти Карлівку через населені пункти Михайлівка і Мемрик і дійти до Гірника. Уся утворена територія ризикує опинитися в оточенні, а ЗС РФ сформують повноцінний південний фланг, включно з Курахівським напрямком. Це стане їхнім головним завданням приблизно на два місяці", — зауважив він.

Заклики до евакуації

Народний депутат Олексій Гончаренко у четвер, 29 серпня, заявив, що ситуація на Покровському напрямку критична.

“Всі навколо говорять лише одне: ну у нас же має бути якийсь план? Є відчуття, що його немає. Звернення до всіх цивільних в Покровську — виїжджайте”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у Покровську будуть закриватися деякі заклади, які надають послуги населенню. Зокрема, банківські установи в місті працюватимуть до кінця тижня, а вже від понеділка, 2 вересня, громадян обслуговуватимуть лише банкомати.

У місті запроваджено тривалу комендантську годину, мешканцям дозволено виходити з дому та укриття лише від 11 до 15 години.

Місцева влада закликає мешканців якнайшвидше евакуюватися до безпечних місць, зокрема вивезти з міста дітей.

Дотепер у Покровську залишаються 38 тисяч мешканців, серед яких близько 1900 дітей. До великої війни кількість населення в місті становила понад 80 тисяч людей, з яких 13 тисяч - діти.

Чи буде несподіванка від ЗСУ?

Раніше офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький запевняв, що бійці української армії не збираються відступати із Покровська, а будуть стримувати просування ворога. Ба більше, за його словами, на підступах до міста російських окупантів може чекати несподіванка.

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“Я знаю більше, скажу менше. Ми можемо зробити дуже гарну картинку. Якщо все складеться так, як треба, то ворога може чекати дуже, для них дуже негарна несподіванка, а для нас — дуже гарна”, - запевнив боєць.

За його словами, швидкого просування окупантів на Покровському напрямку не буде.

“Чим крупніший населений пункт, тим більше вони там в’язнуть і гинуть. А на мій погляд, це моя суб'єктивна думка, що щось буде цікаве відбуватися саме на цій ділянці фронту. І в той час це буде потрібно”, - підсумував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що російські війська не зупиняться на Покровську. Якщо їм вдасться захопити місто, то наступними цілями окупантів стануть Часів Яр і вихід до Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки.

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