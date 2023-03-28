"Все стане набагато складніше": Пєсков на таємній вечірці заявив, що "війна проти України надовго"

На Заході вважають, що Путін готує росіян до "безкінечної війни".
Речник Путіна Дмитро Пєсков на таємній вечірці в Москві заявив кремлівській еліті про те, що війна проти України триватиме довго. Це влаштувало не всіх присутніх.
Про це пише Guardian з посиланням на двох кремлівських чиновників, які були присутні на святкуванні.
Наприкінці грудня 2022 року Пєсков зібрав у себе на квартирі вузьке коло представників кремлівської еліти. Вони випивали за закінчення року та говорили тости з побажаннями миру та повернення до звичного життя. Проте Пєсков припинив оптимізм кремлівських еліт, заявивши, що "війна надовго".
"Я припускаю, що ви очікуєте, що я щось скажу. Все стане набагато складніше. Це займе дуже-дуже багато часу", - заявив Пєсков.
Така заява нібито роздратувала багатьох присутніх, які сподівалися на завершення війни проти України.
"Було неприємно слухати його виступ. Було зрозуміло, що він попереджав, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до довготривалої перспективи", - заявило виданню анонімне джерело у Кремлі.
Британські журналісти вважають, що Путін готує населення Росії до "безкінечної війни" проти України.
Нагадаємо, політтехнолог, письменник і публіцист Михайло Шейтельман вважає, що Путін ніколи не погодиться на мирні переговори з Україною.
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