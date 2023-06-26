Все-таки не зник: Шойгу з'явився на відео після бунту Пригожина

Відео, на якому Сергій Шойгу відвідує війська в Україні, вийшло в ефір після бунту в Росії, організованого Євгеном Пригожиним, який домагався його усунення.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вперше з’явився на публіці після того, як ватажок “вагнерівців” Євген Пригожин вимагав від нього піти у відставку під час бунту, влаштованого разом зі своїми найманцями 24 червня, коли вони захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про "похід на Москву".

Про це пише Al Jazeera.

На відео, опублікованому в понеділок, 26 червня, міністерством, видно, як Шойгу нібито відвідує російські війська в Україні.

Хоча незрозуміло, коли точно було знято відео, воно, схоже, спрямоване на створення відчуття порядку після того, як “вагнерівці” в суботу, 24 червня, захопили російське місто Ростов-на-Дону і, здавалося б, не зустрівши опору, пройшли до Москви.

Бійці Пригожина просунулися до столиці, щоб усунути те, що він назвав “корумпованим і некомпетентним військовим керівництвом Росії”, перш ніж раптово повернутись на окуповану територію східної України після того, як уклали угоду з Кремлем про припинення операції, яка була проведена за посередництва самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка.

Але оскільки колишній “кухар” Путіна виїхав з Ростова-на-Дону на позашляховику, Кремль, Лукашенко чи сам Пригожин оприлюднили деякі деталі договору, на який він погодився.

Залишається незрозумілим, що в кінцевому підсумку станеться з Пригожиним і його силами, але напруга між лідером найманців і російськими військовими загострюється протягом місяців.

Останніми тижнями він майже щодня публікував відео, в яких критикував Міноборони Росії, стверджуючи, що його керівництво некомпетентне і воно не надає достатньої підтримки його бійцям в Україні.

В п’ятницю, 23 червня, проти Пригожина порушили кримінальну справу про “збройний заколот” після того, як він звинуватив російську армію в обстрілі позицій “Вагнера”.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що кримінальну справу проти Пригожина буде закрито, і Пригожин поїде до Білорусі, а його “вагнерівці”, які брали участь у заколоті, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності”.

Але в понеділок, 26 червня, кілька російських ЗМІ повідомили, що Пригожин залишається під слідством Федеральної служби безпеки.

“На даний момент місцезнаходження Пригожина невідоме”, — сказала журналістка Al Jazeera, додавши, що ватажка “вагнерівців” ​​також можуть звинуватити в “активній непокорі”.

Поява Шойгу в понеділок, 26 червня, може виключити “теорії про його можливу відставку”.

Але чи будуть “реорганізації в міністерстві оборони, зараз сказати важко”, попередила журналістка.

Пригожин регулярно критикував Шойгу, але не нападав прямо на президента Росії, чиє покровительство допомогло мільярдеру розбагатіти та збільшити владу.

Незважаючи на це, повстання багато хто розглядає як проблему для Путіна, якому ніхто не кидав такого виклику за понад 20 років перебування на посаді лідера Росії.

Відповідаючи на запитання журналістів у суботу, 24 червня, чи довіряє Путін Шойгу, Пєсков сказав, що йому не відомо про якісь зміни у ставленні президента.

Тим часом Сполучене Королівство заявило, що події цих вихідних допомогли Україні “набрати поштовху”.

“Було небагато доказів того, що Росія зберігає будь-які значні резерви оперативного рівня сухопутних сил, які можна було б використовувати для посилення проти багатьох загроз, з якими вона зараз стикається у сильно розділених секторах”, — заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

Інші західні дипломати відзначали, як повстання “вагнерівців” показало вразливість Росії.

У розмові з американською телекомпанією NBC держсекретар США Ентоні Блінкен назвав повстання “надзвичайним”.

“Я думаю, що ми бачили, як на російському фасаді з’явилося більше тріщин”, — сказав Блінкен.

Перед зустріччю з міністрами закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеф Боррель сказав журналістам: “Монстр, якого Путін створив разом із “вагнерівцями” та їх ватажком, зараз кусає його”.

“Монстр діє проти свого творця. Політична система демонструє слабкість, а військова міць тріскається”, — сказав Боррель.

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