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Все у вогні: росіяни "Градів" та артилерії обстріляли Нікополь, постраждали люди (фото)

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© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Ніч на Дніпропетровині через обстріли російської армії минула з обстрілами та пораненими.

У ніч проти 18 вересня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район. Також війська РФ атакували і Марганецьку громаду.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років", - уточнив посадовець. 

Резніченко каже, що нині у Нікополі через обстріли РФ пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач. 

Крім того, у результаті пожежі сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили. 

Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації. 

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.  У інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо.

Нагадаємо, днями Росія 6 разів за ніч обстріляла Дніпропетровщину, найгарячіше було в Нікополі (фото).

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Дата публікації
Перегляди
356
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