Все узбережжя заміноване: одеситів просять в жодному разі не ходити пляжами

Все узбережжя заміноване: одеситів просять в жодному разі не ходити пляжами

В Одесі просять не ходити на території узбережжя, бо все воно — заміноване.

Таким чином місто захищається від можливих спроб російських окупантів висадити морський десант.

Про це нагадує Патрульна поліція Одеської області.

"Вкотре наголошуємо: у жодному випадку не пересувайтеся по території узбережжя та пляжами Одеси й області. Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено — вони заміновані!" — йдеться в повідомленні.

Втім, раніше речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що, можливо, місцева влада відшукає альтернативу поводження на пляжах під час війни, адже попри те, що людей просять не пересуватися по території пляжів та узбережжя, є ймовірність, що вони будуть намагатися позасмагати чи покупатся у морі.

Нагадаємо, в Одеській затоці на поверхню води спливла міна. Вибухонебезпечний предмет знешкодили.

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