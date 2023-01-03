Все в вогні: окупанти показали, що залишилося від їхніх позицій після потужного удару ЗСУ (відео)

Чи є загиблі окупанти після "прильоту" ЗСУ - невідомо.

Російські військові зняли наслідки удару українською армії по їхніх позиціях у Пісках, що на Донеччині. Після "прильоту" від лігва терористів не залишилося нічого.

Відео опублікував телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

"Республіка мост", н.п. Піски. Русня знімає наслідки прильоту по собі", - коротко підписали відео.

На кадрах видно, що під удар потрапив блокпост росіян. Після "прильоту" їхні позиції перетворилося на згарище. Все, що було, згоріло дотла. Озброєння та їхні речі ще тліли. Російські військові були шоковані побаченим. Один із окупантів поскаржився, що його мотоцикл згорів.

Чи є загиблі після "прильоту" ЗСУ - невідомо.

Втрати російської армії у війні

Від 24 лютого до 3 січня Збройні сили України знищили 108 190 окупантів ЗС РФ. За добу ліквідовано ще 750 російських військових

За даними Генштабу ЗСУ, що російські війська вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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