"Все вирішує сьогодні не Путін, а Зеленський": Подоляк про переговорний процес між Україною та РФ

"Все вирішує сьогодні не Путін, а Зеленський": Подоляк про переговорний процес між Україною та РФ

Подоляк додав, що чим далі затягуються ці перемовини і війна, тим менше у РФ шансів залишитися державою.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у переговорному процесі Києва з Москвою сьогодні все вирішує Зеленський, а не Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Все вирішує сьогодні не пан Путін, а пан Зеленський. Тому що так, як працює Україна, і це вже світ визнав: так, як працює президент України з точки зору оборонного менеджменту, військово-економічного менеджменту і інформаційного менеджменту, ніхто поряд не стоїть. Сьогодні правила задає пан Зеленський. Друге: світ просто ще не може зламати себе з точки зору того, що робить Російська Федерація, і більш дієво втрутитися у цю ситуацію. Але ще пару днів і цей перелом відбудеться остаточно. Країни вже зрозуміють, що не треба вже проговорювати нафтове ембарго, треба закривати порти чи не треба. Це буде робитися автоматично. Тому що не має сенсу вести діалог з варварами", - заявив Подоляк.

Радник очільника ОП також пояснив, навіщо Україна взагалі веде перемовини з країною-агресоркою.

"Переговорний процес ми ведемо не тому, щоб щось затягнути. Ми розуміємо, що фундаментально Україну зламати неможливо. Ми розуміємо, що усе будуть вирішувати ЗСУ. Збройні сили України точно доведуть усе до кінця. Питання — яку ціну ми за це заплатимо: нашими містами, нашою цивільною інфраструктурою? Чим далі, тим росіяни будуть воювати усе більше і більше з цивільним населенням, а не з військовим. Вони будуть тікати від наших військових і будуть вбивати цивільних громадян. Ми собі не можемо цього дозволити", - наголосив він.

Подоляк додав, що чим далі затягуються ці перемовини і війна, тим менше у РФ шансів залишитися державою.

"І нарешті основне — є декілька фронтів, по якими треба рухатися обов’язково, коли йде війна. Це зрозуміло, поля битв, це дипломатичні, економічні і мобілізаційні фронти, але зокрема і переговорні. Ми маємо пояснювати людям [росіянам], що вони будуть програвати і яку ціну вони будуть за цей програш платити. Чим раніше вони зупиняться у своєму неадекватному сприйнятті цього світу, тим меншу ціну вони заплатять. Вона і так буде велика, але вони ще залишаться як якась країна, яка має право щось говорити. Бо чим далі, чим більше жертв серед цивільного населення, чим більше зруйнованих наших міст, тим менше шансів, що Російська Федерація взагалі може залишитися як якась важлива держава у цьому світі", - зазначив радник очільника ОП.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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