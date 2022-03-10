Все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя, як проблему номер один - Арестович

Він зазначив, що зараз саме там за ЗСУ воює його хрещеник.

Найгірша ситуація зараз у Маріуполі, який ворог намагається зрівняти із землею.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Маріуполь обклали. Сил увійти до нього в супротивника немає, він там весь поляже. Місто рівняють артилерією та авіацією, як колись сирійський Аллепо з двома (тими ж) цілями: Змусити мирних жителів приповзти до Росії на колінах, та отримати приклад, посилаючись на який можна лякати решту міст: «Ви що - хочете, як у Маріуполі?!» Але треба дуже чітко зрозуміти - незважаючи на весь тягар становища, здатися - це оберігати себе на приниження, фільтрацію, тортури, участь у дешевій кремлівській пропагандистській виставі. Триматися. Потрібно триматися, розтягуючи час і створюючи цим нові шанси на деблокаду", - зазначив Арестович.

Він додав, що все військово-політичне керівництво України вирішує зараз проблему Маріуполя, як проблему номер один.

Також він звернув увагу, що за ці дві доби з інших частково блокованих міст вдалося евакуювати понад сорок тисяч осіб. "Щодня стійкісь Маріуполя, Харкова, Охтирки, Сум, Сєверодонецька, Волновахи, Чернігова наближає час перемоги. Марику зараз найгірше. Ми з Маріуполем. У мене там зараз, як боєць ЗСУ воює хрещеник", - зазначив він.

Та зрештою він підсумував, що день закінчується непогано, і що просування у ворога лише в потойбіччя."У противника - практично без просувань, якщо не рахувати просування у потойбічний світ окремих військовослужбовців та цілих підрозділів. Проблема в тому, що тепер іронію підточує доля Маріуполя. Без гумору не можна, особливо, на війні, але розбомблений пологовий будинок тепер завжди поруч", - каже Арестович.