"Все залежить від зброї": Зеленський звернувся до українців та розповів про атаку "Шахедів"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня 31 липня. Він заявив, що російські окупанти цієї ночі задіяли проти нашої держави майже 90 “Шахедів”.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“За одну цю минулу ніч збито майже 90 “шахедів”. Серйозний результат. Дякую всім за влучність: нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ – всім. Добре попрацювали в небі багатьох наших областей”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба. Для цього, за його словами, все робиться.

“І зараз якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від “шахедів”, то це очевидний доказ: ми можемо бути сильніше і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні. І це не тільки наша безпека. Це безпека кожного поруч із Росією”, - зазначив президент.

Окремо він додав, що для досягнення безпеки наш уряд буде і надалі працювати з партнерами: переконувати, шукати у світі й постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту, виробляти спільно необхідну зброю. Це все спільний захист усіх в Європі, усіх в світі, хто цінує життя.

Нагадаємо, що президент анонсував збільшення кількості систем ППО в Україні. Вони з'являться в нашій державі у серпні-жовтні.

Серйозний результат! Зеленський про збиті "Шахеди" та потребу в ППО

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