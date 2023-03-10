"Все зруйновано": прикордонники показали наслідки боїв на Куп'янському напрямку (відео)

Зокрема, помітні великі вирви.
Українські прикордонники показали масштаби руйнувань на Куп‘янському напрямку. На опублікованому відео видно, що що майже всі будівлі пошкоджені.
Державна прикордонна служба опублікувала ролик в Telegram.
"Все зруйновано", - підписали своє відео прикордонники.
Видно, що жодна будівля не вціліла внаслідок боїв та обстрілів з боку окупантів. Пошкоджено як багатоповерхівки, так і приватні будинки. Деякі будівлі розтрощено вщент, у деяких - вибито вікна, пошкоджено стіни, дахи. Також багато будинків частково обвалені. Також видно поламані та обгорілі дерева.
Поза населеним пунктами помітні великі вирви. Обабіч дороги є погорілі автівки.
Нагадаємо, у зведенні Генштабу 10 березня повідомляли, що на Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Ворог обстріляв Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області.
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