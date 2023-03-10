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"Все зруйновано": прикордонники показали наслідки боїв на Куп'янському напрямку (відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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557
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"Все зруйновано": прикордонники показали наслідки боїв на Куп'янському напрямку (відео)

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Зокрема, помітні великі вирви.

Українські прикордонники показали масштаби руйнувань на Куп‘янському напрямку. На опублікованому відео видно, що що майже всі будівлі пошкоджені.

Державна прикордонна служба опублікувала ролик в Telegram.

"Все зруйновано", - підписали своє відео прикордонники.

Видно, що жодна будівля не вціліла внаслідок боїв та обстрілів з боку окупантів. Пошкоджено як багатоповерхівки, так і приватні будинки. Деякі будівлі розтрощено вщент, у деяких - вибито вікна, пошкоджено стіни, дахи. Також багато будинків частково обвалені. Також видно поламані та обгорілі дерева. 

Поза населеним пунктами помітні великі вирви. Обабіч дороги є погорілі автівки.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу 10 березня повідомляли, що на Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Ворог обстріляв Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області.

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Дата публікації
Перегляди
557
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