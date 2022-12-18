Всередині – 500 озброєних бойовиків: Зеленський відповів, чи може бути вибух на ЗАЕС

Окупанти на території ЗАЕС озброєні і мають вибухівку. Сама станція не працює.

Наразі на території Запорізької АЕС перебувають близько 500 озброєних російських окупантів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 та LCI.

"Там (на території ЗАЕС. – Ред.) перебуває 500 бойовиків, у них вибухівка, всі вони озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей всередині. Я думаю, залежить все від цих 500 бойовиків", – сказав глава держави.

Також президент відповів на запитання журналістів, чи готова РФ застосувати ядерну зброю.

"Це слабкість. Застосування ядерної зброї в наш час, без жартів, це серйозне питання, говорить про неадекватність і слабкість. Це третя світова війна. Це мільйони жертв. Це перетворення в руїни того чи іншого міста, держави і світу. Це повна неадекватність, це хворі на голову люди. Це неадекватні люди, їм треба до лікаря", – вважає Зеленський.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що росіяни можуть покинути Запорізьку АЕС та місто Енергодар, видавши це за "жест доброї волі". Цю думку підтримав і військовий експерт Роман Світан.

Президент Франції Еммануель Макрон 13 грудня заявив про існування угоди про виведення озброєння із Запорізької АЕС. Він повідомив, що наразі ведуться переговори щодо умов виведення.

У той же день прем'р Денис Шмигаль уточнив, що "конкретики" щодо звільнення ЗАЕС поки немає.

Читайте також: