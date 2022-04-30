"Вшановувати пам'ять померлих, пам'ятаючи про власну безпеку": як поводитись у поминальні дні під час війни

"Вшановувати пам'ять померлих, пам'ятаючи про власну безпеку": як поводитись у поминальні дні під час війни

ПЦУ закликає бути обачними та пильними у поминальні дні. Можна помолитися в храмі, принести панахиду, дати записку. Не обов'язково відвідувати в цей час, небезпечний час для людського життя, цвинтарі.

У поминальні дні ПЦУ закликає вшановувати пам'ять померлих, пам'ятаючи про власну безпеку, і приносити свою молитву як приватно, так і відвідуючи храми, приносячи відповідні приношення.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ефірі телемарафону.

"У зв'язку з тим, що на тих територіях, які були тимчасово окуповані, є небезпека, тому в цей час не потрібно себе наражати на цю небезпеку. А в цей час можна помолитися в храмі, принести панахиду, дати записку. Тобто не обов'язково відвідувати в цей час, небезпечний час для людського життя, цвинтарі", - зазначив він.

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Він підкреслив, що Церква закликає бути обачними та пильними в цей час.

"І приносити свою молитву як приватно, так і відвідуючи храми, приносячи відповідні приношення. Тобто панахиду чи звертаючись до священника з проханням про молитву", - зазначив Епіфаній.

Своєю чергою Державна служба України з надзвичайних ситуацій також закликає українців утриматись від відвідування кладовищ для вшанування пам’яті померлих родичів та близьких.

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