Мітинг на підтримку України у Берліні / скріншот з відео

Вшановують пам'ять загиблих та вимагають нових санкцій проти РФ: у Грузії, Чехії та Німеччині люди вийшли на мітинги

Тисячі людей виходять на вулиці міст, аби підтримати Україну.

Минає 42 доба війни в Україні. Українці героїчно захищають свою територію від російських загарбників. У світі ж тим часом активно підтримують Україну.

Загалом, сьогодні, 6 квітня, у Грузії, Німеччині та Чехії відбудилися мітинги. Тисячі людей вийшли на вулиці з синьо-жовтими стягами. Вони вшановували пам'ять загиблих та вимагали нових санкцій проти країни-агресорки.

Грузія

Люди зібралися біля грузинського парламенту у Тбілісі. Тисячі людей зв'язали собі руки та лягли на підлогу. Таким чином мітингувальники вшанували пам'ять загиблих мирних жителів України.

Німеччина

Мітингувальники зібралися з синьо-жовтими стягами перед Бундестагом. Вони вимагали запровадити нові санкції проти РФ, зокрема ембарго на російські газ, вугілля та нафту.

В кінці акції люди лягли на землю. Таким чином вони вшанували пам'ять загиблих у війні Росії проти України, пише "Суспільне".

Мітинг на підтримку України у Берліні / скріншот з відео

Чехія

Чеські активісти Extinction Rebellion Česká republika 6 квітня провели в Празі акцію на підтримку України та проти війни Росії. Учасники акції лягли на дорозі зі зв'язаними руками. Таким чином вони вшанували пам'ять жертв російських окупантів у Бучі Київської області.

Активісти Чехії підтримали Україну / скріншот з відео

Нагадаємо, українці, які перебувають у заблокованих російськими окупантами населених пунктах, також виходять на проукраїнські мітинги. Однак під час мирних акцій військові РФ відкривають вогонь по містянах, які виходять на вулиці, аби сказати "ні" загарбникам.

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