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Символічна дата: чому контрнаступ на Херсонщині розпочали саме 29 серпня

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Символічна дата: чому контрнаступ на Херсонщині розпочали саме 29 серпня

Скриншот з відео

Бійці ЗСУ, які від 2014 року чинили опір російській агресії, недаремно поклали життя задля перемоги.

Активність на Херсонщині в день масового розстрілу українських військових в Іловайську, в день пам'яті загиблих захисників - це не випадковість, а свідомий вибір українських військ на фронті.

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі ТСН прокоментував події на півдні України.

"Це надзвичайно символічно, тому що це один із найкращих способів вшанування тих полеглих героїв, які від 2014 року чинили опір російській агресії на сході і півдні. Це найкраще вшанування їхньої пам'яті і подвигів", - зазначив експерт.

Нагадаємо, українські воїни прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Зараз в тимчасово окупованому Херсоні та в області все частіше чути вибухи, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

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Дата публікації
Перегляди
5558
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