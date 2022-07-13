"Всі були неодноразово обстріляні": Кубраков пояснив, чому росіяни били по летовищам України

Окупанти били по деяким летовищам України навіть по чотири рази. Ступінь пошкодження у результаті атак військ РФ в аеропортів різний.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна.

"Всі аеропорти були обстріляні і неодноразово, ступінь пошкодження у них різний, десь пошкоджені злітні смуги, десь термінали, десь обладнання або заправні комплекси. Але точно можна сказати, що всі аеропорти були обстріляні - десь два, десь три, а десь і чотири рази", - сказав міністр.

На думку Кубракова, найпершою метою росіян під час атак на аеропорти було не послаблення економічного потенціалу. Росіяни намагалися влучати у радіолокаційне обладнання, але через неточність влучали не туди.

"Думаю, це більше було пов'язано не з економікою. З економікою, напевно, у другу чергу. Більшість аеропортів зазнали атак у перші години війни. Росіяни намагалися влучати у радіолокаційне обладнання, але влучали вже куди могли. Ми бачимо, що вся їх "високоточна" зброя, яка стріляє нібито тільки по військових, чомусь через раз потрапляє по цивільних об'єктах, і аеропорти не виняток", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, Марцінків розповів про обстріл аеропорту у Франківську.

Як повідомлялося, російські ракети вдарили в районі Львівського аеропорту.

Раніше архітектори показали, який вигляд матиме термінал у Гостомелі, якщо аеродром переобладнають в аеропорт.

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